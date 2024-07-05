В Раде заявили, что почти 1 млн мужчин 'спрятались' от мобилизации

В Украине военнообязанные должны обновить учетные данные до 16 июля. Это можно сделать в ТЦК, ЦНАПе или в приложении "Резерв+".

В то же время, почти миллион мужчин призывного возраста до сих пор не обновили данные. Об этом рассказал народный депутат Дмитрий Наталуха "Громадському радіо".

"Как работала мобилизация? Она работала преимущественно по официальным реестрам. То есть у нас в процессе анализа мобилизационного резерва и потенциала, мы обнаружили, например, что чуть меньше миллиона мужчин призывного возраста – это люди, о которых государство не знает ничего, кроме идентификационного кода", – отметил он.

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Нардеп добавил, что такие люди "не светятся" ни в реестрах предпринимателей, ни как наемные работники. Почти миллион мужчин не за границей, не служат, не аспиранты, не люди с инвалидностью.

"Но найти их – это задача, на которую надо тратить ресурсы. Государство известно тем, что оно не всегда хочет тратить ресурсы и выбирает, как правило, более простой путь, – взять те реестры, которые есть, и демонстрируют где кто есть, то есть это официально трудоустроенные сотрудники, и просто "пройтись" по ним", – указал Наталуха.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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