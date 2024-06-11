В Раде заявили, что за месяц мобилизовали столько же людей, как за последние полгода

За май в Украине было привлечено в армию столько же военнообязанных, сколько и за предыдущие полгода. Секретарь парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, депутат Роман Костенко поделился этой информацией во время интервью для Radio NV.

Май показал рекордные показатели по количеству призванных на военную службу.

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"У нас сейчас темпы мобилизации выросли. За последний месяц мы набрали, пожалуй, как за последние полгода. За последние четыре месяца. У нас в мае был самый большой набор", - рассказал нардеп.

Он сообщил, что в ряды ВСУ было привлечено большое количество мужчин, однако конкретное число не уточнил.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, в какую службу могут привлекать лиц с ограничениями по здоровью.

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