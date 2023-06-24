В РДК отреагировали на события в россии и пообещали 'активные действия'

Российский добровольческий корпус и легион "Свобода россии" объявили свою поддержку мятежу, который провели боевики из ППК "Вагнер" против российских властей, и призвали своих сторонников к активным действиям.

В Telegram-каналах Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода россии" опубликовано заявление руководителя РДК Дениса Никитина, который сказал, что хотя с вагнеровцами бойцы РДК были врагами на поле боя, теперь получилось так, что они совместно поддерживают действия, направленные против военного руководства рф, которое "отправляет россиян насмерть как пушечное мясо".

Видео дня

В заявлении подчеркивается, что больше нельзя мириться с коррупцией, диктатурой и лицемерием. Представители РДК надеются, что "война зла" ослабит репрессивную машину и освободит россию.

Читайте также: Путин планирует ликвидировать Пригожина и пообещал амнистию его боевикам - росСМИ

Командир Российского добровольческого корпуса Денис Никитин заявил, что, по его информации, российский диктатор Владимир Путин уже эвакуирован на Валдай, а за ним покидают Москву также представители российской "элиты" на своих бизнес-джетах. Он также сообщил, что фронт оккупантов в Украине начинает рушиться, поскольку деморализованные и лишенные управления солдаты российской армии покидают свои позиции.

По словам Никитина, в районе Бахмута и в Запорожском направлении бойцы Вооруженных Сил Украины продолжают продвигаться без сопротивления.

Он выразил поддержку "миссии Пригожина", полагая, что "кровавый кремлевский режим можно снести только вооруженным восстанием". Он отметил, что находящиеся в России бойцы "Русского добровольческого корпуса" готовы помогать освободить страну от "кровавого тирана".

Напомним, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в ракетном ударе по тыловым лагерям своих наемников. В Министерстве обороны России считают это заявление провокацией. Пригожин пообещал "наказать" тех, кто атаковал тыловые лагеря частной военной компании. 24 июня боевики Пригожина захватили админздания в Ростове и двинулись в Воронеж. Пригожин пообещал, что вагнеровцы доберутся до Москвы и возьмут власть в свои руки.

российский президент в обращении к россиянам 24 июня заявил, что действия вагнеровцев направлены на раскол в обществе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!