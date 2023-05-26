В результате вражеского ночного обстрела Киева и Днепра повреждена крыша ТРЦ, предприятия, заправка и дома есть пострадавший

В ночь на 26 мая оккупанты совершили ракетную атаку Киева и Днепра. В результате обстрела повреждена крыша ТРЦ, предприятия, заправка и дома, есть пострадавший. В общей сложности были зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 ударный дрон.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак и Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

"В результате падения обломков в Оболонском районе Киева:

- зафиксировано повреждение крыши одного из торгово-развлекательных центров, без возгорания и критических разрушений;

- на парковке в другой части района повреждены автомобили;

Видео дня

В Шевченковском районе

Зафиксировано падение обломка на частный дом. Повреждены крыша и окно. Предварительно информация о пострадавших отсутствует. Данные уточняются."

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"Слишком тяжелая ночь. Было громко - враг массированно атаковал область ракетами и дронами.

Досталось Днепру. В частном домовладении возник пожар, который уже потушен. Повреждены 2 дома и авто.

Загорелось и на 2-х частных предприятиях. Огонь спасатели укротили.

Изуродованная заправка. Пострадал ее работник. Ему оказали медпомощь – лечиться дома.

Серьезному разрушению также подверглось транспортное предприятие. Всюду идет обследование территорий. Информация уточняется", – сообщил Лысак

Кроме того, руководитель ОВА отметил, что россияне также обстреляли Марганецкую общину из БПЛА. К счастью, жертв нет. Также Лысак отметил, что ночью 26 мая только военные из ПВК "Восток" сбили 5 крылатых ракет и 6 "Шахедов" над областью.

Воздушные силы ВС Украины сообщили, что в целом зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 ударный дрон:

– 10 крылатых ракет Х-101/х-555 из самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря;

– 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из района Токмак (и.о. Запорожская обл.);

– 31 ударный БпЛА иранского производства "Shahed-136/131" по южному и северному направлениям.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Центр" и "Юг", уничтожены:

– 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/х-555;

– 23 ударных дрона "Shahed-136/131";

– 2 БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Мерлин-ВР".

Отмечено попадание ударных БПЛА и нескольких ОКР С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях.

Напомним, россия совершила массированную атаку на Днепропетровщину : сбито 15 БПЛА и 4 ракеты.

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