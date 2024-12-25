В результате вражеской атаки Укрэнерго ввело экстренные графики обесточений

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил о массированной атаке российских окупантов на энергетическую систему Украины. "Враг снова совершает массированную атаку на энергетическую инфраструктуру. Оператор системы передачи внедряет необходимые ограничения потребления, чтобы минимизировать последствия для энергосистемы. Как только ситуация с опасностью позволит, специалисты уточнят масштабы повреждений".

Об этом сообщил Герман Галущенко в Facebook. Зафиксированы взрывы в Днепре, Кривом Роге, городе Самар и Каменском.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атакуют баллистическими ракетами. В Салтовском районе пострадали три человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Также зафиксировано попадание в Киевском районе Харькова.

Также, российские оккупанты 25 декабря нанесли удар по теплоэлектростанциям ДТЭК, что привело к серьезным повреждениям оборудования.

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"Россия совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Под удар попали теплоэлектростанции ДТЭК. В результате атаки серьезно повреждено оборудование ТЭС. После завершения обстрелов энергетики немедленно приступили к возобновлению работы и устранению последствий".

В 2024 году это уже тринадцатая массированная атака на энергетическую инфраструктуру Украины и десятая целенаправленная атака на предприятия ДТЭК.

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции компании обстреливали более 200 раз.

Напомним, армия РФ атаковала Тернополь.

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