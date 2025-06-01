В России обвалились два моста: есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)

В Брянской и Курской областях зафиксирован обвал двух мостов. В Брянской области вечером 31 мая автомобильный мост рухнул и упал на пассажирский поезд, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек.

В Курской области в ночь на 1 июня авария произошла на железнодорожном мосту во время прохождения грузового состава, предварительно – без жертв. Такую информацию обнародовали руководители регионов и российские пропагандистские СМИ. Об этом пишет UAportal со ссылкой на liga.net.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, происшествие с участием пассажирского поезда и автомобилей произошло вблизи поселка Выгоничи во время движения поезда по маршруту Климов - Москва.

В пресс-службе Московской железной дороги отметили, что локомотив и вагоны сошли с рельсов из-за обрушения автодорожного моста, которое произошло в результате противоправного вмешательства в работу транспорта.

Богомаз заявил, что мост был взорван.

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По состоянию на утро насчитывается семь погибших и 66 пострадавших, из которых 47 человек доставлены в больницы.

На Курщине, по данным временного руководителя региона Александра Хинштейна, инцидент произошел в Железногорском районе во время движения грузового локомотива. В результате обрушения мостовой конструкции часть состава упала на автодорогу, проходящую под мостом.

Возник пожар тепловоза. По предварительным данным, один из машинистов получил травмы.

Глава области добавил, что причина разрушения моста сейчас устанавливается.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в ночь на 29 мая в российском Санкт-Петербурге после взрывов загорелся масштабный пожар на заводе микросхем.

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