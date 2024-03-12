В российском Иваново над Северным аэродромом загорелся и упал самолет Ил-76 (видео и фото)

В Иваново над Северным аэродромом загорелся самолет. Как видно из видео местных жителей, самолет шел на снижение и горел.

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Затем судно упало возле Северного аэродрома Ивановской области россии. У взлетевшего самолета загорелся двигатель, он резко пошел на снижение и упал. На месте падения видны клубы черного дыма.

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По предварительным данным, видео снято в районе Пустыш бор. Жители Иваново сообщают, что в разных районах города виден черный дым.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ пишет со ссылкой на очевидцев, что самолет не долетел до аэродрома, возможно, Ил-76 сумел сесть на поле, при этом у него отвалился двигатель.

Стало известно, что 15 человек погибли в результате падения самолета в Ивановской области.

Минобороны страны-агрессора сообщает, что на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Причиной аварии Ил-76 в Ивановской области якобы стал пожар одного из двигателей во время взлета самолета, заявили в Минобороны РФ.

Напомним, 12 марта добровольческие российские формирования, воюющие на стороне Украины, в том числе Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон, вошли в территорию курской и белгородской областей россии.

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