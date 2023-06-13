В российском Краснодаре произошел мощный пожар на нефтебазе: подробности (фото, видео)

В российском городе Краснодар произошел пожар на нефтебазе у Яблуновского моста. Причины возгорания пока не известны.

Об этом сообщает Telegram-канал "Shot".

Официальные власти пока не сообщают об инциденте, но в пабликах пишут о сильном пожаре на нефтебазе в Краснодаре.

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Согласно данным, возгорание произошло на нефтебазе возле Яблуновского моста – горелая колонна для переработки дизельного топлива.

Как сообщают очевидцы, дым виден в нескольких километрах.

Видео дня

На месте трудятся сотрудники МЧС РФ. Предыдущая площадь возгорания – 20 "квадратов". Возгорание локализовано.

Напомним, россияне атаковали Кривой Рог, есть попадание по пятиэтажке.

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