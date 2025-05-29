В Санкт-Петербурге после взрывов загорелся масштабный пожар на заводе микросхем (видео)

В ночь на 29 мая в российском Санкт-Петербурге возник пожар на территории завода "Авангард", занимающегося производством микроэлектроники и считающегося стратегически важным предприятием России. Огонь вспыхнул примерно в час ночи в помещении, где изготовляли и собирали микросхемы.

Об инциденте сообщили российские Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев и местные спасательные службы. По информации канала SHOT, над заводом вздымался плотный чёрный дым, а площадь возгорания составляла около 100 квадратных метров.

МЧС Санкт-Петербурга сообщило, что возгорание произошло на пятом этаже шестиэтажного производственного здания на Кондратовском проспекте, 72. Работы по ликвидации огня продолжаются.

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Очевидцы также сообщали о громких взрывах, прогремевших непосредственно перед началом пожара. Однако официальных подтверждений относительно вероятной атаки дронов пока не поступало.

Предприятие "Авангард", где произошел пожар, является крупным научно-производственным центром. Оно специализируется на выпуске электроники, микросхем, устройств и конструкций для радиоэлектронной аппаратуры. Завод имеет статус Федерального научно-производственного центра и входит в список стратегических компаний РФ.

Напомним, дроны атаковали Ивановскую область РФ и Елабугу в Татарстане.

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