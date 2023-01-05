В сети показали мультик об ударе HIMARS по казарме с оккупантами в Макеевке (видео)

В сети показали мультфильм, снятый по мотивам удара Himars по базе кафиров во временно оккупированной Макеевке. Казармы размещались на территории профессионально-технического училища №19.

Видео опубликовали в Telegram-канале WARSHAL. События анимационного ролика основаны на реальных событиях.

В мультике показано, как мобилизованные россияне стягиваются в здание ПТУ. Затем украинский военный по четким координатам наносит удар.

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Что известно об ударе по базе кафиров в Макеевке

Напомним, что 1 января был нанесен удар по месту базирования российских кафиров в Макеевке. Донецкая область. Военных и мобилизованных завезли в здание Политехнического училища №19, но в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами" и пренебрежением мер безопасности (использование телефонов) погибли сотни человек из вражеской армии.

2 января Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил поражение кафиров в захваченной Макеевке. По предварительным данным, были уничтожены и повреждены до 10 единиц российской военной техники. Однако точных сведений о потерях среди россиян не назвали в Генштабе.

Российские СМИ сообщали о 500 погибших в результате удара по Макеевке. Однако в Минобороны России все же сочли удар, но подтвердили гибель 89 военных.

Кроме того, в Минобороны РФ назвали причину – включены мобильные телефоны. В Вооруженных силах Украины прокомментировали такую смешную версию.

"Использовать телефоны с геолокацией – это ошибка. Но эта версия несколько смешна, потому что размещать большие партии новомобилизованных в больших помещениях, которые не приспособлены для укрытия в случае опасности, – это слабая отмазка. Это ошибка и они сейчас занимаются вопросом – кто виноват. Главная причина в том, что они не смогли втайне разместить личный состав, чем мы воспользовались, доразведав и уничтожив цель", – сказал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, такие удары постоянны, но случай Макеевки показателен.

Напомним, что военный аналитик и летчик-инструктор Роман Свитан сделал прогноз по дальнейшему развитию войны в Украине. По его мнению, если Украина выйдет на границы 1991 года, это еще не будет означать окончательную победу.

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