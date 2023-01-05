У мережі показали мультик про удар HIMARS по казармі з окупантами в Макіївці (відео)

У мережі показали мультфільм, знятий за мотивами удару Himars по базі окупантів в тимчасово окупованій Макіївці. Казарми розташовувалися на території професійно-технічного училища №19.

Відео опублікували в Telegram-каналі WARSHAL. Події анімаційного ролика засновані на реальних подіях.

У мультику показано, як мобілізованих росіян стягують в будівлю ПТУ. Потім український військовий по чітким координатам завдає удару.

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Що відомо про удар по базі окупантів в Макіївці

Нагадаємо, що 1 січня було завдано удару по місцю базування російських окупантів в Макіївці. Донецької області. Військових та мобілізованих завезли до будівлі Політехнічного училища №19, але в результаті "необережного поводження з нагрівальними приладами" та нехтуванням заходів безпеки (використання телефонів) загинуло сотні осіб з ворожої армії.

2 січня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження окупантів у захопленій Макіївці. За попередніми даним, було знищено та пошкоджено до 10 одиниць російської військової техніки. Проте точних даних про втрати серед росіян не назвали у Генштабі.

Російські ЗМІ повідомляли про 500 загиблих внаслідок удару по Макіївці. Проте у Міноборони Росії все ж визнали удар, але підтвердили загибель 89 військових.

Крім цього, у Міноборони РФ назвали причину – увімкнені мобільні телефони. У Збройних силах України прокоментували таку смішну версію.

"Використовувати телефони з геолокацією – це помилка. Але ця версія є дещо смішною, бо розміщувати великі партії новомобілізованих у великих приміщеннях, які не пристосовані для укриття у разі небезпеки, – це слабка відмазка. Це помилка і вони зараз займаються питанням – хто винен. Головна причина в тому, що вони не змогли потай розмістити особовий склад, чим ми скористалися, дорозвідавши і знищили ціль", – сказав речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в етері телемарафону.

За його словами, такі удари є постійними, але випадок Макіївки є показовим.

Нагадаємо, що військовий аналітик та льотчик-інструктор Роман Світан зробив прогноз щодо подальшого розвитку війни в Україні. На його думку, якщо Україна вийде на кордони 1991 року, то це ще не означатиме остаточну перемогу.

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