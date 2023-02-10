В сети показали работу украинских снайперов под Бахмутом (видео)

Украинские военные ликвидировали оккупантов на Бахмутском направлении. В частности, ночью по врагам работали снайперы.

Уничтожением русских военных занимались бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Видео опубликовали в Telegram-канале "Оперативний ЗСУ".

"Успешная засада – сорванный вражеский план. Снайперы 28-й омбр успешно ликвидируют группы российских оккупантов на Бахмутском направлении", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть работу снайперов бригады в ночное время через тепловизионный прицел. Работа ведется на расстоянии около 1,5-0,9 км.

Снайперы, заметив вражескую группу, открывают прицельный огонь и обезвреживают оккупантов.

Точное время и место ликвидации врагов не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что на самом деле происходит под Бахмутом. По его словам, на этом направлении идут самые агрессивные бои.

Также украинские военные ликвидировали двух российских оккупантов вблизи Бахмута с помощью беспилотника.

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