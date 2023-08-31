В Сицилии археологи обнаружили древнюю каменную голову льва (фото)

На Сицилии археологи обнаружили львиную голову из драгоценного мрамора в сохранности и идеальном состоянии. Это старинная семья, верхняя часть крыши храма, найденная в Селинунте.

Археологическая находка высотой около 62 сантиметров и весом более 250 килограммов. Об этом сообщает Italy 24 Press News.

Отмечается, что ранее в Храме Геракла в Агридженто и Храме Победы в Гимери было найдено несколько очень больших украшений, примерно 70 сантиметров в высоту, сделанных из высококачественного местного известняка.

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Однако этот лев более драгоценен, учитывая его мастерство в мраморе, импортированном с греческих островов, возможно, из Пароса.

Чрезвычайно редок, если учесть, что в 4 веке до нашей эры эти украшения были сделаны из терракоты, а позже из камня. Сима обладал двойной функцией: украшать храм и собирать дождевую воду, которая затем отводилась через носики в форме головы льва.

Напомним, в Перу обнаружили гробницу священника в возрасте 3000 лет.

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