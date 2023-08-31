У Сицилії археологи виявили стародавню кам'яну голову лева (фото)

На Сицилії археологи виявили левова голова з дорогоцінного мармуру в цілості й ідеальному стані. Це стародавня сіма, верхня частина даху храму, знайдена в Селінунті.

Археологічна знахідка, висотою близько 62 сантиметрів і вагою понад 250 кілограмів. Про це повідомляє Italy 24 Press News.

Зазначається, що раніше у Храмі Геракла в Агрідженто та Храмі Перемоги в Гімері було знайдено кілька дуже великих прикрас, приблизно 70 сантиметрів у висоту, зроблених із високоякісного місцевого вапняку.

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Однак цей лев більш дорогоцінний, враховуючи його майстерність у мармурі, імпортованому з грецьких островів, можливо, з Паросу.

Надзвичайно рідкісний матеріал, якщо врахувати, що в 4 столітті до нашої ери ці прикраси були зроблені з теракоти, а пізніше з каменю. Сіма мав подвійну функцію: прикрашати храм і збирати дощову воду, яка потім відводилася через носики у формі голови лева.

Нагадаємо, в Перу виявили гробницю священника віком 3000 років.

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