У Перу виявили 3000-річну гробницю поважного священника (фото)
У Перу археологи на місці під назвою Пакопампа, розкопали гробницю, вік якої оцінюється в 3000 років. За попередніми здогадками, поховання належало елітному релігійному лідеру.
Археологи назвали знахідку "Священик Пакопампи" за назвою археологічної зони, де була виявлена гробниця. Про це повідомляє Fox News.
Гробниця була покрита шістьма шарами попелу, змішаного з чорноземом, і була прикрашена керамічними чашами. На гробниці також було дві печатки вздовж верхніх країв, які вказують на давню ритуальну фарбу для тіла, яку використовували для людей знатного стану.
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Одна з печаток була зображенням ягуара, спрямованого на захід, а інша була антропоморфним обличчям, що дивилося на схід.
Юдзі Секі, який керував проєктом, описав велику гробницю майже 2 метри в діаметрі та один метр глибиною, що, за його словами, було "дуже дивним". Він зазначив, що положення тіла також було незвичайним, оскільки воно лежало обличчям вниз, половина тіла була витягнута, а ноги були схрещені.
Скельні шари, під якими була виявлена гробниця, вказували на те, що він був похований приблизно в 1200 році до нашої ери.
Нагадаємо, в Йорданії виявили пустельний храм віком 9000 років.
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