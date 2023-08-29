У Перу виявили 3000-річну гробницю поважного священника (фото)

У Перу археологи на місці під назвою Пакопампа, розкопали гробницю, вік якої оцінюється в 3000 років. За попередніми здогадками, поховання належало елітному релігійному лідеру.

Археологи назвали знахідку "Священик Пакопампи" за назвою археологічної зони, де була виявлена ​​гробниця. Про це повідомляє Fox News.

Гробниця була покрита шістьма шарами попелу, змішаного з чорноземом, і була прикрашена керамічними чашами. На гробниці також було дві печатки вздовж верхніх країв, які вказують на давню ритуальну фарбу для тіла, яку використовували для людей знатного стану.

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Одна з печаток була зображенням ягуара, спрямованого на захід, а інша була антропоморфним обличчям, що дивилося на схід.

Юдзі Секі, який керував проєктом, описав велику гробницю майже 2 метри в діаметрі та один метр глибиною, що, за його словами, було "дуже дивним". Він зазначив, що положення тіла також було незвичайним, оскільки воно лежало обличчям вниз, половина тіла була витягнута, а ноги були схрещені.

Скельні шари, під якими була виявлена ​​гробниця, вказували на те, що він був похований приблизно в 1200 році до нашої ери.

Нагадаємо, в Йорданії виявили пустельний храм віком 9000 років.

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