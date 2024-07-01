В ТЦК объяснили, что делать военнообязанным со статусом 'в розыске'

В Украине военнообязанные должны обновить свои учетные данные до 16 июля. Также они должны получить QR-код, по которому будет происходить идентификация личности.

Заместитель начальника Черкасского областного ТЦК и СП подполковник Василий Фризюк объяснил в комментарии "Суспільному", как обновить данные в ЦНАПе без QR-кода и что делать, когда есть статус "в розыске".

По его словам, военнообязанным, которые обновили данные в ТЦК и СП, выдают QR-код. Недавно он стал доступен также в приложении "Резерв+". Однако в ЦНАПе такая услуга недоступна.

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"Если обновляете данные непосредственно посетив центр комплектования, то вам будет выдан военно-учетный документ со штрих-кодом. Это такой персональный номер, который является единственным и единственным для лица на весь период пребывания на военном учете. Если вы обновляете свои данные через Центр предоставление административных услуг, тогда предоставляется выписка с мокрым штампом. А также с подписью того работника, который обновляет эти данные", – объяснил Фризюк.

В свою очередь, если у военнообязанного есть статус "в розыске", это не нужно воспринимать "как совершение какого-либо преступления". Находиться в розыске можно по многим основаниям.

"Это решается через территориальный центр комплектования в индивидуальном порядке. Например, одним из оснований может быть если военнообязанному ранее вручали повестки в 2022 или 2023 годах. И он за этими повестками не появлялся, то из-за этого его подали в розыске", – отметил Фризюк.

Напомним, ранее UAportal писал, какие документы необходимы для обновления данных в ТЦК или ЦНАП.

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