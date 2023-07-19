В Турции нашли 400 изысканно украшенных гробниц возрастом 1800 лет

В Анатолии на территории древнего города Блаундус нашли 400 высеченных в скале гробниц в возрасте примерно 1800 лет. Места захоронений были украшены изображениями ветвей виноградной лозы, виноградных гроздей, венков и цветов, вызывающих исторический интерес.

Об этом пишет Ancient Origins.

“В наших недавних работах, проведённых на крутых склонах долины, мы определили высеченные в скале гробницы. Из анализа материалов и костей, найденных в этой области, мы понимаем, что эти каменные гробницы интенсивно использовались после второго века нашей эры. Можно сказать, что они использовались как семейные могилы", – сказал руководитель раскопок профессор Бирол Джан с факультета археологии Университета Ушак.

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В каменных гробницах обнаружили комнаты разного типа. Арковые саркофаги были высечены в скале перед стенами каждой комнаты, а в некоторых комнатах сохранились свидетельства похоронных обрядов и церемоний. В главной комнате была мраморная дверь, которая открывалась и закрывалась только в случае особых похоронных церемоний.

Напомним, в Испании нашли кельтиберийский город, которому более 2 тысяч лет.

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