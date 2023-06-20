В Турции раскопали древнюю статую священника в возрасте 2000: назвали самой красивой находкой

В турецкой провинции Денизли в городе Лаодикия команда археологов во главе с профессором Университета Памуккале Джелалом Шимшеком раскопали древнюю статую священника в возрасте около двух тысяч лет. Ученые нашли статую священника на территории западного театра на 15 тысяч мест в древнем городе, возрастом старше семи тысяч лет.

Об этом сообщает издание Daily News.

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"Это одна из самых красивых находок 2020 года с точки зрения возраста, профессии и в особенности очень яркого портрета, который мы можем датировать периодом позднего эллинизма и ранней империи", - сказал профессор Шимшек.

Город Лаодикия, находящийся близ реки Лик, основали в честь супруги Селевкидского царя Антиоха II Теоса в III веке до нашей эры, хотя ученые выяснили, что городу гораздо больше лет: его история отходит к 5500 г. до н. е.

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Напомним, в Британии в окрестностях Харнема археологические раскопки обнаружили на месте запланированного строительства жилого комплекса остатки огромного кладбища с курганами, которому может быть от 3500 до 4500 лет.

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