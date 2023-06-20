У Туреччині розкопали древню статую священника віком 2000 років: назвали найкрасивішою знахідкою

У турецькій провінції Денізлі у місті Лаодікія команда археологів на чолі з професором Університету Памуккале Джелалом Шимшеком розкопали древню статую священика віком близько двох тисяч років. Вчені знайшли статую священика на території західного театру на 15 тисяч місць в древньому місті, віком понад сім тисяч років.

Про це повідомляє видання Daily News.

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"Це одна з найкрасивіших знахідок 2020 року з точки зору віку, професії і, в особливості, дуже яскравого портрета, який ми можемо датувати періодом пізнього еллінізму та ранньої імперії", - сказав професор Шимшек.

Місто Лаодікія, яке знаходиться поблизу річки Лік, засновали на честь дружини Селевкідського царя Антіоха II Теоса в III столітті до нашої ери, хоча вчені з'ясували, що місту набагато більше років: його історія відходить до 5500 року до н. е.

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Нагадаємо, у Британії на околиці Харнема археологічні розкопки виявили на місці запланованого будівництва житлового комплексу залишки величезного цвинтаря з курганами, якому може бути від 3500 до 4500 років.

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