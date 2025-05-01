В Украине движется похолодание, прогнозируются заморозки до -5: прогноз погоды в Украине на 2 мая

В пятницу, 2 мая, в некоторых областях Украины ожидается понижение температуры. Ночью в северных, центральных регионах и Харьковской области возможны заморозки на почве.

Температура ночью будет колебаться в пределах +2…+6 °C, а на юге будет теплее — до +10 °C. В дневные часы воздух прогреется до +14…+18 °C, а в западных областях – до +21 °C. Холоднее всего будет на северо-востоке — там прогнозируют только +11…+14 °C. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

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Ожидается северный и северо-западный ветер, умеренный, однако, на востоке возможны порывы.

В столице тоже возможны заморозки на поверхности почвы до -5. Днем температура в Киеве поднимется до +15 °C, осадков не предполагается.

До конца недели синоптики прогнозируют периодические дожди на западе и севере, местами в центральных регионах. В то время как на юге и востоке сохранится сухая и ясная погода. В Днепропетровской области ожидается стабильная солнечная погода без осадков.

Наталья Диденко подчеркнула, что весенние заморозки в мае – привычное явление для Украины.

Раньше мы рассказывали, когда отступят заморозки.

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