За последнее десятилетие численность пенсионеров в Украине уменьшилась на 1,8 миллиона человек. Если в 2015 году пенсионные выплаты получали 12 миллионов 147 тысяч граждан, то по состоянию на апрель 2025 года это количество сократилось до 10 миллионов 331 тысячи.

В отличие от Украины, в государствах Европы наблюдается обратная тенденция – увеличивается как численность пенсионеров, так и их доля среди всего населения. Об этом пишет OBOZ.UA.

Уменьшение числа пенсионеров в Украине обусловлено длительной войной, потерей части территорий, кризисом в системе здравоохранения и другими факторами. В 2024 году в ряды пенсионеров присоединилось 436 тысяч человек. Интересно, что это количество почти идентично показателю 2015 года – тогда пенсии начали получать 435,9 тысяч украинцев. То есть количество новоназначенных пенсий остается стабильным, тогда как общая численность пенсионеров заметно сокращается.

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В Украине фиксируется резкое сокращение количества пенсионеров: сколько их осталось

Среди десяти пенсионеров преобладают женщины – их шестеро. Вместе с тем значительное количество мужчин начинает получать пенсионные выплаты еще до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Это, в частности, военнослужащие, представители силовых структур и работники вредных производств. Поэтому, например, в возрастной категории 70+ наблюдается существенное преимущество женщин над мужчинами.

Финансирование пенсий происходит за счет взносов украинцев, которые работают и платят единый социальный взнос (ЕСВ). В теоретически идеальной модели двое работников должны обеспечивать одного пенсионера. Однако в реалиях Украины достижение такого баланса пока невозможно. По оценкам правительства, оптимальным считается соотношение 15 работающих на 10 пенсионеров. Такой формат позволил бы сбалансировать бюджет Пенсионного фонда и создать условия для существенного повышения размеров пенсий.

Сейчас на 10,3 млн пенсионеров приходится 10,6 млн работающих. Фактически соотношение почти один к одному. Это очень критическая ситуация.

Ранее мы говорили, что некоторые украинцы рискуют остаться без пенсии.

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