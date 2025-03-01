В Украине изменили правила пересечения границы: кого из мужчин касается

Теперь военнообязанные мужчины, занимающиеся перевозкой гуманитарной или медицинской помощи, смогут пересекать границу только на общих основаниях. Новые правила распространяются на мужчин-водителей, которые доставляют гуманитарные или медицинские грузы для ВСУ, других военных формирований или гражданского населения Украины.

Как сейчас происходит пересечение границы?

Ранее такие водители получали разрешение на выезд через систему "Путь", а решение об их выезде принимали Минразвития общин и территорий или областные военные администрации. Об этом пишет РБК.

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Теперь этот механизм отменен. Водители, планирующие перевозить гуманитарную помощь, должны отвечать общим критериям выезда, предусмотренным правительственным постановлением.

Кто может пересечь границу?

Теперь для выезда мужчина должен подпадать под одну из разрешенных категорий, в частности:

быть исключенным из военного учета;

иметь трое или более детей на иждивении;

относиться к другим группам, имеющим право на выезд в соответствии с действующими правилами.

Когда заработали перемены?

Новые правила уже вступили в силу, поскольку были официально опубликованы. Пограничники уже руководствуются обновленными требованиями и не пропускают водителей, которые внесены в систему "Путь", если они не отвечают общим условиям выезда.

Эти изменения приняты в соответствии с правительственным постановлением.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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