В Украине катастрофически не хватает кадров: какими профессиями можно довольно быстро овладеть и сразу получить работу

В Украине наблюдается значительный дефицит рабочих специалистов – строителей, сварщиков, электриков, водителей, поваров и других. Поэтому правительство обновляет систему профессионально-технического образования.

Для того чтобы овладеть востребованной профессией, достаточно подать заявление с 1 июля, и уже через шесть месяцев можно получить квалификацию и работу. Об этом пишет OBOZ.UA.

В МОН подчеркивают, что более 85% всех вакансий на рынке труда в Украине – это рабочие специальности, которые приобретаются через профессионально-техническое образование.

Отмечается, что такие профессии, как строители, электрики, слесари, сварщики, повара, кондитеры, водители, ИТ-специалисты, парикмахеры, мастера радиоэлектроники – это не только набор специальностей, но и основа экономики и восстановления страны. Из-за войны и массовой миграции рынок труда сталкивается с серьезной нехваткой квалифицированных кадров, в частности в таких сферах, как строительство, транспорт, обслуживание, общественное питание и легкая промышленность.

Для решения этой проблемы государство направляет инвестиции на восстановление престижа профессионально-технического образования, обновляет учебные мастерские, модернизирует программы обучения, привлекает бизнес к разработке содержания подготовки и создает выпускникам возможности для трудоустройства. В Министерстве образования и науки отмечают, что поступление в профтех является реальной альтернативой длительному обучению в высших учебных заведениях.

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Без необходимости проходить внешнее тестирование и длительного ожидания диплома – всего несколько месяцев или до трех лет обучения (в зависимости от специальности), и студент готов к работе. Поступить могут не только выпускники 9 или 11 классов, но и взрослые, которые стремятся переквалифицироваться, ветераны и внутренне перемещенные лица.

Для поступления нужно выбрать учебное заведение, подготовить пакет документов (заявление, копия свидетельства об образовании, медицинская справка, фото, документы на льготы, если есть) и подать их лично или через электронный кабинет абитуриента. В большинстве случаев обучение на бюджетной основе. Стипендия составляет от 1350 грн в месяц. Конкурс проходит без НМТ, только на основании среднего балла аттестата или по другим условиям, определенным учебным заведением.

Продолжительность обучения варьируется от 6 месяцев до 3 лет. По словам МОН, после завершения обучения выпускник получает не только диплом, но и четкое трудоустройство, поскольку его профессия уже является востребованной на рынке труда. В министерстве отмечают, что каждое профтехзаведение имеет партнерские связи с местными предприятиями и заводами, что дает возможность сразу проходить практику и, по желанию, остаться работать на постоянной основе.

Напомним, ранее мы рассказывали, за какими работниками в Украине настоящая охота.

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