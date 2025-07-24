В Украине обновлены правила перевозок животных в поездах: о чем идет речь

Министерство развития общин и территорий Украины обновило правила перевозки пассажиров, багажа и животных в поездах, чтобы сделать путешествия более удобными и инклюзивными. Вступившие в силу новые нормы распространяются на все железнодорожные перевозки в пределах страны.

Решение было принято после консультаций с представителями "Укрзализныци", зоозащитной организации UAnimals и международными экспертами в сфере транспорта. Об этом сообщили в Минразвития общин.

Согласно новым правилам, большие собаки, имеющие рост более 45 см в холке, теперь могут путешествовать в любом типе вагонов — включая СВ, РИЦ и поезда класса "Интерсити+", при условии, что владелец выкупил все места в купе или в одном ряду. Служебные собаки военнослужащих могут перевозиться бесплатно во всех вагонах, однако обязательными остаются намордники и поводки.

Требования к переноскам стали более гибкими — теперь не обязательно использовать жесткие контейнеры. Допускаются рюкзаки, сумки или другие варианты, если они имеют водонепроницаемое и абсорбирующее дно. Небольшие животные, например собаки до 45 см в холке, могут находиться в купе и без переноски, если пассажир забронировал все места.

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В каждом случае владелец животного должен иметь при себе ветеринарные документы, билет на перевозку любимца, а для больших пород – намордник и поводок. Если кто-то из других пассажиров будет испытывать дискомфорт или аллергическую реакцию, персонал поезда поможет пересадить пассажиров в пределах поезда.

Отдельно следует упомянуть, что в начале июля правительство также утвердило новые требования к перевозке животных в междугородных и международных автобусах.

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