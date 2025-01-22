В Украине ощутимо переписали цены на 1-комнатные квартиры: какая сейчас стоимость
Во многих украинских крупных городах подорожали однокомнатные квартиры на вторичном рынке. Больше всего за полгода цены поднялись в Житомире – на 8%, до средней стоимости 43 000 долларов.
В целом, согласно данным крупного профильного портала, стоимость однокомнатных квартир выросла в пределах 1-9%. Об этом пишет OBOZ.UA.
В частности, кроме Житомира, покупать такое жилье стало дороже в:
- Ужгороде – на 7%;
- Львове, Ровно, Чернигове, Черкассах – на 3%;
- Хмельницком – на 1%.
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Где квартиры упали в цене
Вместе с тем, сообщается, что в некоторых городах наблюдалось снижение цен. Уменьшение стоимости варьировалось в пределах от 1% до 9%. В частности:
- в Сумах жилье подешевело на 9%;
- в Днепре – на 6%;
- в Запорожье – на 5%;
- в Полтаве – на 3%;
- в Харькове – на 1%.
Где цены не изменились
В то же время в некоторых городах изменения не зафиксированы – цены на "однокомнатные" квартиры остались на прежнем уровне. В частности, в Киеве, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Виннице, Одессе, Николаеве, Кропивницком и Виннице.
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Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине
На вторичном рынке Украины однокомнатные квартиры предлагаются по цене от 18 000 до 64 000 долларов. Самые низкие средние цены зафиксированы в Херсоне и Запорожье – около 18 000 долларов. К списку самых дешевых городов также относятся:
- Харьков, Сумы – 20 000 долларов;
- Николаев – 21 000 долларов.
Во Львове зафиксированы самые высокие средние цены – примерно 64 000 долларов. Также высокие цены наблюдаются в Киеве и Ужгороде – около 60 000 долларов.
Напомним, ранее мы говорили, что стоимость аренды 1-комнатных квартир в Украине существенно изменилась.
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