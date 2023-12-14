В Украине планируют усилить мобилизацию: кому ждать повестку

Депутаты Украины готовятся к внесению новых изменений в правила мобилизации, которые будут представлены в законопроектах до конца 2023 года. Изменения предполагают усиление прав территориальных центров комплектования и социальной поддержки, возможность вызвать граждан в ТЦК без повесток, улучшение правил военного учета и расширение практики рекрутинга в ВСУ. Организация мобилизационных мероприятий будет усилена.

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Об этом пишет NV.ua. В Украине продолжается общая мобилизация с 24 февраля 2022 года, и она продолжается каждые 90 дней. Мобилизация происходит по мобилизационным планам, устанавливаемым высшим военно-политическим руководством. Изменения в эти планы могут вносить по просьбе Генштаба, особенно в случае наступательных или оборонительных мер, когда начинается усиленный набор мобилизованных лиц.

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Мобилизацию производят территориальные центры комплектования с участием местных органов власти. Реализация мобилизации включает выдачу приказа от руководителя ТЦК и вручение повесток уполномоченными лицами. Порядок ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, определенный с 5 января 2023 г., также отмечает, кто может вручать повестки и какие категории граждан могут их получать.

В интервью представитель областного ТЦК Роман Истомин поделился методами усиления мобилизационных мероприятий. Он отметил, что количество работников ТЦК остается неизменным, поэтому усиление мобилизации происходит за счет новых методов и подходов, а не посредством увеличения личного состава.

Истомин отметил, что граждане нарушают правила военного учета, не сообщая своевременно об изменении места жительства. Особое внимание уделено оповещению на блокпостах и улицах, где вручают повестки для уточнения военно-учетных данных.

Секретарь горсовета Екатерина Ямщикова добавила, что меры усиленной мобилизации в Полтаве согласованы с целью охвата большего населения, включая работу в утренние и вечерние времена.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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