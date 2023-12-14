В Україні планують посилити мобілізацію: кому очікувати повістку

Депутати України готуються до внесення нових змін до правил мобілізації, які будуть представлені у законопроектах до кінця 2023 року. Зміни передбачають посилення прав територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, можливість викликати громадян до ТЦК без повісток, покращення правил військового обліку та розширення практики рекрутингу до ЗСУ. Організація мобілізаційних заходів також буде посилена.

Відео дня

Про це пише NV.ua. Наразі в Україні триває загальна мобілізація з 24 лютого 2022 року, і вона продовжується кожні 90 днів. Мобілізація відбувається за мобілізаційними планами, що встановлюються вищим військово-політичним керівництвом. Зміни до цих планів можуть вносити на прохання Генштабу, особливо у випадку наступальних або оборонних заходів, коли починається посилений набір мобілізованих осіб.

Читайте також: Які види повісток можуть вручати на вулиці та як їх заповнювати

Мобілізацію проводять територіальні центри комплектування за участю місцевих органів влади. Реалізація мобілізації включає в себе видачу наказу від керівника ТЦК та вручення повісток уповноваженими особами. Порядок ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, що визначений з 5 січня 2023 року, також зазначає, хто може вручати повістки та які категорії громадян можуть їх отримувати.

В інтерв'ю представник обласного ТЦК, Роман Істомін, поділився методами посилення мобілізаційних заходів. Він відзначив, що кількість працівників ТЦК залишається незмінною, тому посилення мобілізації відбувається за рахунок нових методів та підходів, а не за допомогою збільшення особового складу.

Істомін наголосив на тому, що громадяни порушують правила військового обліку, не повідомляючи своєчасно про зміну місця проживання. Особливу увагу приділено оповіщенню на блокпостах та вулицях, де вручають повістки для уточнення військово-облікових даних.

Секретар міськради Катерина Ямщикова додала, що заходи посиленої мобілізації в Полтаві узгоджені з метою охоплення більшого населення, включаючи роботу в ранковий та вечірній часи.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!