В Украине планируют ввести электронные паспорта для животных: подробности
Украина делает значительный шаг в направлении гуманного отношения к животным и внедрения европейских стандартов в ветеринарии. Министерство аграрной политики и продовольствия совместно с Госпотребслужбой и Минцифры инициировали масштабный проект по идентификации и регистрации домашних животных. Этот проект предусматривает создание Единого государственного реестра домашних животных и введение электронных ветеринарных паспортов.
Основные цели проекта:
Цифровая трансформация ветеринарных услуг
Переход от бумажных ветеринарных паспортов к электронным, что позволит упростить процедуры и сделать их более прозрачными.
Создание единой базы данных
Сбор информации обо всех домашних животных в Украине с целью более эффективного управления их популяцией и обеспечения ветеринарного контроля.
Облегчение поиска потерянных животных
Благодаря реестру будет легче найти владельца потерянного животного и вернуть его домой.
Борьба с беспризорностью
Регистрация животных поможет уменьшить количество бездомных животных и облегчит работу приютов.
Профилактика болезней
Регулярное обновление информации о вакцинации и здоровье животного позволит своевременно выявлять заболевания и предотвращать их распространение.
Как будет работать система?
Владельцы смогут зарегистрировать своих домашних питомцев в любой ветеринарной клинике, которая присоединится к проекту. При регистрации животному будет присвоен уникальный идентификационный номер, а в реестре будет создан электронный ветеринарный паспорт. В паспорте будет содержаться вся необходимая информация о животном, включая породу, возраст, вакцинацию, историю болезней и контактные данные владельца. Владельцы смогут получить доступ к электронному ветеринарному паспорту своего животного через приложение "Действие". Благодаря реестру будет создана база данных потерянных животных, что значительно облегчит их поиск и возвращение владельцам.
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Преимущества для владельцев животных:
Все ветеринарные документы будут храниться в электронном виде, что позволит избежать потери бумажных документов. Информация о животных будет защищена и доступна только владельцу или уполномоченным лицам. Поиск потерянного животного станет более быстрым и надежным.
В будущем планируется интеграция украинского реестра с международными базами данных, что позволит упростить перевозку животных за границу. Также рассматривается возможность расширения функционала реестра, например, добавление возможности онлайн-записи на прием к ветеринару или поиску ближайших ветеринарных клиник.
Реализация этого проекта является важным шагом для повышения благосостояния животных в Украине и создания более цивилизованного общества.
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