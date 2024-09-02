В Україні планують запровадити електронні паспорти для тварин: подробиці

Україна робить значний крок у напрямку гуманного ставлення до тварин та впровадження європейських стандартів у ветеринарії. Міністерство аграрної політики та продовольства спільно з Держспоживслужбою та Мінцифри ініціювали масштабний проєкт з ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. Цей проєкт передбачає створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин та запровадження електронних ветеринарних паспортів.

Основні цілі проєкту:

Цифрова трансформація ветеринарних послуг

Перехід від паперових ветеринарних паспортів до електронних, що дозволить спростити процедури та зробити їх більш прозорими.

Створення єдиної бази даних

Збір інформації про всіх домашніх тварин в Україні з метою ефективнішого управління їх популяцією та забезпечення ветеринарного контролю.

Полегшення пошуку загублених тварин

Завдяки реєстру буде легше знайти власника загубленої тварини і повернути її додому.

Боротьба з безпритульністю

Реєстрація тварин допоможе зменшити кількість безпритульних тварин і полегшить роботу притулків.

Профілактика хвороб

Регулярне оновлення інформації про вакцинацію та здоров'я тварини дозволить своєчасно виявляти захворювання і запобігати їх поширенню.

Як працюватиме система?

Власники зможуть зареєструвати своїх домашніх улюбленців у будь-якій ветеринарній клініці, яка долучиться до проєкту. Під час реєстрації тварині буде присвоєно унікальний ідентифікаційний номер, а в реєстрі буде створено електронний ветеринарний паспорт. У паспорті буде міститися вся необхідна інформація про тварину,включаючи породу, вік, вакцинації, історію хвороб та контактні дані власника. Власники зможуть отримати доступ до електронного ветеринарного паспорта своєї тварини через додаток "Дія". Завдяки реєстру буде створена база даних загублених тварин, що значно полегшить їх пошук і повернення власникам.

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Переваги для власників тварин:

Всі ветеринарні документи будуть зберігатися в електронному вигляді, що дозволить уникнути втрати паперових документів. Інформація про тварину буде захищена і доступна тільки власнику або уповноваженим особам. Пошук загубленої тварини стане більш швидким і надійним.

У майбутньому планується інтеграція українського реєстру з міжнародними базами даних, що дозволить спростити перевезення тварин за кордон. Також розглядається можливість розширення функціоналу реєстру,наприклад, додавання можливості онлайн-запису на прийом до ветеринара або пошуку найближчих ветеринарних клінік.

Реалізація цього проєкту є важливим кроком для підвищення добробуту тварин в Україні та створення більш цивілізованого суспільства.

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