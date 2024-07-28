В Украине подорожает мобильная связь: когда и на сколько

Мобильный оператор Vodafone объявил об изменении стоимости некоторых своих тарифов с 1 августа. Это касается не только цен, но наполнения предложений.

Тариф Vodafone Red Start вырастет на 15 грн, до 190 грн/месяц. Vodafone Red Pro подорожает на 30 грн. до 260 грн./месяц, при этом объем интернета увеличится с 30 до 40 ГБ, а минуты на другие сети – с 250 до 350 мин.

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Тариф Vodafone Red Max обойдется в 330 грн/месяц (+30 грн), объем интернета увеличится до 60 ГБ, минуты – до 500 мин. Vodafone Red Unlim Plus подорожает на 50 грн. до 400 грн./месяц, минуты вырастут до 600. Vodafone Red Unlim Max поднимется на 50 грн. до 500 грн./месяц, с 800 минутами на другие сети.

Какой самый дешевый оператор в Украине

Киевстар предлагает тарифы от 125 до 500 грн, включая "Любовь к родителям" за 125 грн и "Love ua. Успех. Контракт" за 500 грн.

У Lifecell есть тариф "Звонки "Безмеж" за 75 грн, "Просто Лайф" за 90 грн и "Platinum Лайф" за 250 грн.

Vodafone предлагает годовые тарифы "Joyce Start" за 1,98 тыс. грн., "Joice Pro" за 2,53 тыс. грн. и "Joice Max" за 3,3 тыс. грн. Ежемесячные тарифы Vodafone доступны следующие: Vodafone Red Start 190 грн/месяц, Vodafone Red Pro 260 грн/месяц.

Ранее мы сообщали, возрастут ли тарифы в Украине до конца 2024 года.

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