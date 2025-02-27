В Украине рекордными темпами дорожает популярный продукт: какие сейчас цены

В Украине с начала 2025 года наблюдается резкий рост стоимости подсолнечного масла. В магазинах этот востребованный продукт можно приобрести минимум по 60 гривен за бутылку.

Эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) в Facebook сообщили, что в феврале стоимость масла выросла самыми быстрыми темпами за последние годы, установив рекорд. "Это обусловлено повышением стоимости семян, что составляет значительную часть себестоимости продукции, а также ростом мирового спроса и колебанием цен на нефть", – объясняют эксперты.

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Цены на подсолнечное масло в украинских супермаркетах

В сети Auchan подсолнечное масло реализуют по цене 61,80 гривны за бутылку объемом 850 мл.

В сети АТБ стоимость масла аналогичного объема стартует от 60,50 гривны.

В супермаркетах "Сильпо" минимальная стоимость составляет 60,99 гривны.

Напомним, в марте в Украине вырастут цены на один из самых популярных базовых продуктов.

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