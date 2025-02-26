В Україні дорожчає популярний овоч: які наразі ціни у магазинах

За останній тиждень в Україні подорожчала морква Її вартість піднімається разом із цінами на інші овочі, які широко використовуються для приготування традиційних страв.

За даними "24 Каналу", за минулий тиждень морква подорожчала в середньому на 3 гривні разом з іншими овочами, що входять до борщового набору. Перед цим її вартість кілька тижнів поспіль знижувалася.

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На даний момент ціни на моркву в магазинах і на ринках коливаються в межах 31–46 гривень за кілограм, залежно від якості продукції та розміру партій. Водночас фермери, які мають моркву високої якості, поки не поспішають продавати врожай і планують виходити на ринок не раніше березня.

"24 Канал" проаналізував ситуацію на українському ринку та з'ясував, скільки коштує кілограм моркви в популярних супермаркетах.

Metro 32,90 грн/кг;

32,90 грн/кг; Auchan 31,40 грн/кг;

31,40 грн/кг; Megamarket 46,50 грн/кг;

46,50 грн/кг; АТБ 32,89 грн/кг;

32,89 грн/кг; Varus 33,90 грн/кг;

33,90 грн/кг; Сільпо 36,20 грн/кг.

Нагадаємо, у березні в Україні зростуть ціни на один з найпопулярніших базових продуктів.

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