Продукти з-за кордону стають вигіднішими: які імпортні товари українці обирають частіше за вітчизняні

Через високу вартість вітчизняних сирів спостерігається значне зниження їхніх продажів. Це призвело до різкого збільшення поставок європейських сирів на український ринок.

Про це повідомляє ІНФАГРО.

"Через високі ціни на сири українського виробництва, їхні продажі не такі високі, тому виробники намагаються збільшити експорт", – зазначено в публікації. "У січні вдалося збільшити зовнішні поставки на 25% порівняно з січнем 2024 року. Водночас імпорт також зріс значно більше, ніж у попередньому році". Так, закупівля твердих і напівтвердих сирів у січні 2025 року була на чверть більша за показники січня 2024 року.

Зважаючи на обмеженість українського ринку сиру, це значне збільшення постачання європейських сирів.

Для вирішення цієї проблеми необхідно знизити ціни на сири та впровадити різноманітні акційні заходи.

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Якщо цінове питання не буде вирішено, імпорт продовжить витісняти вітчизняних виробників з ринку, що зазначено в публікації.

Також повідомляється, що в Україні знижуються ціни на молоко-сировину через падіння попиту з боку молокопереробних підприємств, що викликано скороченням споживання молочних продуктів на внутрішньому ринку.

За словами аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, зниження цін на молоко-сировину в лютому стало наслідком обмеженої купівельної спроможності українців та зменшення споживання молочних продуктів на вітчизняному ринку.

Нагадаємо, у березні в Україні зростуть ціни на один з найпопулярніших базових продуктів.

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