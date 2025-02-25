Продукты из-за рубежа становятся выгоднее: какие импортные товары украинцы выбирают чаще отечественных

Из-за высокой стоимости отечественных сыров наблюдается значительное понижение их продаж. Это привело к резкому увеличению поставок европейских сыров на украинский рынок.

Об этом сообщает ИНФАГРО.

"Из-за высоких цен на сыры украинского производства, их продажи не так высоки, поэтому производители пытаются увеличить экспорт", – говорится в публикации. "В январе удалось увеличить внешние поставки на 25% по сравнению с январем 2024 года. В то же время, импорт также вырос значительно больше, чем в предыдущем году". Так, закупка твердых и полутвердых сыров в январе 2025 года была на четверть больше показателей января 2024 года.

Ввиду ограниченности украинского рынка сыра это значительное увеличение поставок европейских сыров.

Для решения этой проблемы необходимо снизить цены на сыры и ввести различные акционные мероприятия.

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Если ценовой вопрос не будет решен, импорт продолжит вытеснять отечественных производителей с указанного в публикации рынка.

Также сообщается, что в Украине снижаются цены на молоко-сырье из-за падения спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий, что вызвано сокращением потребления молочных продуктов на внутреннем рынке.

По словам аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили, снижение цен на молоко-сырье в феврале явилось следствием ограниченной покупательной способности украинцев и уменьшения потребления молочных продуктов на отечественном рынке.

Напомним, в марте в Украине вырастут цены на один из самых популярных базовых продуктов.

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