В Україні подешевшав ключовий продукт: що вплинуло на ціну та чого чекати далі

У січні 2025 року вартість молока екстра-ґатунку в Україні зменшилася на 8% порівняно з груднем 2024 року, проте залишилася на 23% вищою, ніж у січні 2024-го. Водночас спад цін у інших країнах може створити додаткові труднощі для українських виробників, змушуючи їх коригувати експортні стратегії.

Про це повідомляє Спілка молочних підприємств України. За інформацією експертно-аналітичної служби, середня ціна на кінець місяця становила не більше ніж 18,5 грн/кг, що на 1,5 грн (або 8%) менше порівняно з груднем 2024 року, пише OBOZ.UA.

У порівнянні з тим самим періодом минулого року, ціна підвищилася на 23%, а відносно червня 2024 року – на 33%. Спостерігається зниження вартості молока не лише в Україні, але й в інших країнах, де також фіксується тенденція до зменшення цін.

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У США ціни дещо знизилися, склавши 49 євро за 100 кг. У Бразилії падіння продовжилось, досягнувши 40,4 євро за 100 кг, а в Новій Зеландії вони залишилися на рівні 41,7 євро. Середня ціна українського молока в євро становила 42,7 євро за 100 кг, що на 7% менше за грудневий рівень і на 5,5% нижче порівняно з листопадом 2024 року.

Незважаючи на це, у порівнянні з червнем 2024 року ціна зросла на 34%, а з січнем 2024 року – на 18,5%. У січні 2025 року ціна українського молока в євробазисі знизилася до 47,3 євро за 100 кг, порівняно з 51 євро в грудні 2024 року.

Конкурентоспроможність молочної продукції з України продовжує адаптуватися до глобальних тенденцій. У січні 2025 року співвідношення цін в Україні до середнього рівня по ЄС становило 87%, а до Польщі – 82,5%. Це свідчить про повернення до рівня жовтня 2024 року, що створює додаткові можливості для експорту української продукції.

Варто зазначити, що попри те, що в січні 2025 року ціна на молоко екстра-ґатунку в Україні знизилися на 8% порівняно з груднем, вона все одно значно перевищує показники минулого року. Водночас глобальні коливання цін на молоко можуть поставити перед українськими виробниками додаткові виклики, змушуючи їх коригувати стратегії експорту та конкурувати на міжнародному ринку.

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