В Україні різко обвалилися ціни на популярний фрукт: скільки тепер коштує

Минулого тижня в Україні було зафіксовано падіння ціни на яблука. Це пояснюється тим, що багато фермерів, не сподіваючись на зростання цін, активно розпродають запаси зі сховищ.

У результаті збільшення пропозиції на ринку вартість фруктів знизилася. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

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Станом на понеділок, 17 лютого, якісні яблука реалізуються за ціною 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг), що приблизно на 12% менше, ніж тиждень тому.

Фахівці припускають подальше падіння цін, оскільки збережені в сховищах яблука втрачають якість, тоді як попит залишається низьким через високі відпускні ціни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні стрімко дешевшає популярний овоч.

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