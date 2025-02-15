Продукти в Україні б’ють цінові рекорди: що подорожчало найбільше та які прогнози на весну

За рік в Україні найбільше зросли ціни на масло (+33,9%), олію (+25,4%), овочі (+33,9%) та хліб (+20,3%). У січні 2025 року продукти подорожчали ще на 1,2%, а за рік зростання склало 12,9%. Цей тренд збережеться, і до весни очікується подальше підвищення вартості овочів, хлібобулочних виробів і молочної продукції.

Директор Економічного дискусійного клубу пояснив причини зростання цін на продукти в коментарі для focus.ua. Згідно з даними Держстату, у січні вартість продуктів харчування збільшилася на 1,2%. Найбільше подорожчали овочі – за місяць їхня ціна зросла на 5,5%, а в порівнянні з січнем 2024 року – на 33,9%:

овочі – +33,9%;

– +33,9%; масло – +33,9%;

– +33,9%; соняшникова олія – +25,4%;

– +25,4%; хліб – +20,3%;

– +20,3%; молоко – +18,1%;

– +18,1%; сир – +17,5%;

молочні продукти загалом – +15,2%;

– +15,2%; фрукти – +12,5%;

– +12,5%; риба та рибопродукти – +11,6%;

– +11,6%; м'ясо – +5,3%.

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Причини зростання цін на продукти

1. Брак робочої сили

Як зазначає Пендзин, одним із ключових факторів подорожчання молочних продуктів і м’яса є скорочення виробництва у домогосподарствах."В Україні значна частина молока виробляється у господарствах населення, але зараз люди різко скоротили виробництво. Фізично не вистачає робочих рук. Те саме стосується і свинини – значну частину м’яса раніше виробляли приватні господарства, а тепер вони не можуть підтримувати колишні обсяги. Як наслідок, пропозиція падає, а ціни зростають", – пояснив він.

2. Дефіцит овочів та несприятливі погодні умови

Ціни на овочі борщового набору (картопля, капуста, буряк, морква, цибуля) за останній місяць зросли на 5,5% і залишатимуться на високому рівні аж до появи нового врожаю. Експерти East Fruit зазначають, що нині картопля в Україні коштує стільки ж, як імпортована з Польщі, Нідерландів чи Литви.

Ситуація ускладнилася через низький урожай насіннєвої картоплі в Нідерландах у 2023 році, що створило труднощі з постачанням якісного посівного матеріалу в Україну. Додатковими чинниками подорожчання стали зростання цін на добрива, засоби захисту рослин, електроенергію та оплату праці.

3. Дорогі тепличні овочі

Тепличні огірки та помідори, які взимку імпортують з Туреччини, нині продаються за рекордними цінами. "За рік вартість огірків зросла на 30% – наразі вони коштують 110-150 грн/кг, а помідори – 89-160 грн/кг. Основні причини такого подорожчання – високі ціни на турецькому ринку та несприятливі погодні умови в країні-постачальнику", – повідомляють аналітики. Вагомих змін у ціновій ситуації до квітня не очікується – зниження вартості можливе лише після надходження на ринок українських тепличних овочів.

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4. Проблеми з аграрним сектором

"Польові роботи вже почалися, але через мобілізацію бракує людей. Критерії бронювання військовозобов’язаних надто жорсткі, і фермери не можуть виконати ці вимоги. Як наслідок, менше робочих рук – менше врожаю – вищі ціни", – пояснює заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Експерт також підкреслює, що зростання вартості пального та підвищення акцизів на дизельне паливо створять додаткові труднощі для аграріїв. "З 2025 року акциз на дизель піднявся з 139 євро до 215 євро за 1000 літрів. Це спричинить додаткові витрати для сільськогосподарського сектору в розмірі понад 5,5 млрд грн на рік", – зауважив фахівець.

5. Дорога електроенергія

Збільшення вартості електроенергії позначається на цінах усіх товарів. "Сьогодні холодильні установки для зберігання овочів потребують більше електроенергії, особливо в холодний період. Це напряму впливає на собівартість продукції", – зазначає Марчук.

Аналітики прогнозують подальше підвищення цін. "Продовольство потягне за собою більше зростання. Особливо дешевий сегмент – хліб, овочі, крупи. Чим люди бідніші, тим більше вони купують найдешевших продуктів, а їх ціна росте найшвидше", – зазначає Олег Пендзин. Серед ключових факторів, що впливатимуть на зростання цін:

девальвація гривні (зараз 9,7% річної девальвації);

(зараз 9,7% річної девальвації); підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу;

для бізнесу; проблеми з імпортом продуктів через зростання цін у постачальників (Туреччина, Польща, Литва, Нідерланди).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні різко зростуть ціни на популярні продукти.

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