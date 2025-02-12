В Україні суттєво переписали ціни на яйця: яка зараз вартість десятка

В Україні суттєво подешевшали курячі яйця. Згідно з офіційними даними, у січні 2025 року їхня вартість зменшилася на 23,1% у порівнянні з груднем 2024-го. Тенденція до здешевлення збереглася і в лютому – у великих супермаркетах ціна за десяток фасованих яєць знизилася на 6–8 грн.

Згідно з даними "Мінфіну", у великих торговельних мережах фасовані яйця бренду "Квочка" зараз продаються в середньому за 60,6 грн за десяток, що на 7,99 грн менше, ніж у січні. Яйця марки "Ясенсвіт" мають середню вартість 66,76 грн за десяток, що на 5,84 грн нижче, ніж попереднього місяця.

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За даними моніторингу OBOZ.UA, станом на 11 лютого середня вартість небрендованих нефасованих яєць складає 3,92 грн за штуку (39,2 грн за десяток). Це:

на 68 коп. (6,8 грн за десяток) менше, ніж на початку січня 2025 року;

на 8 коп. (80 коп. за десяток) дешевше, ніж на початку лютого.

У деяких торговельних мережах такі яйця продаються за ціною від 3,75 до 4 грн за штуку. Зокрема, в:

Auchan – 3,99 грн/штука (39,9 грн/десяток);

Novus – 3,93 грн/штука (39,3 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 4 грн/штука (40 грн/десяток);

"ЕкоМаркет" – 3,75 грн/штука (37,5 грн/десяток).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні стрімко дешевшає популярний овоч.

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