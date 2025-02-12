В Украине существенно переписали цены на яйца: какая сейчас стоимость десятка

В Украине существенно подешевели куриные яйца. Согласно официальным данным, в январе 2025 года их стоимость уменьшилась на 23,1% по сравнению с декабрем 2024-го. Тенденция к удешевлению сохранилась и в феврале - в крупных супермаркетах цена за десяток фасованных яиц снизилась на 6-8 грн.

Согласно данным "Минфина", в крупных торговых сетях фасованные яйца бренда "Квочка" сейчас продаются в среднем по 60,6 грн за десяток, что на 7,99 грн меньше, чем в январе. Яйца марки "Ясенсвит" имеют среднюю стоимость 66,76 грн за десяток, что на 5,84 грн ниже, чем в предыдущем месяце.

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По данным мониторинга OBOZ.UA, по состоянию на 11 февраля средняя стоимость небрендированных нефасованных яиц составляет 3,92 грн за штуку (39,2 грн за десяток). Это:

на 68 коп. (6,8 грн за десяток) меньше, чем в начале января 2025;

на 8 коп. (80 коп. за десяток) дешевле, чем в начале февраля.

В некоторых торговых сетях такие яйца продаются по цене от 3,75 до 4 грн. за штуку. В частности, в:

Auchan – 3,99 грн/штука (39,9 грн/десяток);

Novus – 3,93 грн/штука (39,3 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 4 грн/штука (40 грн/десяток);

"ЭкоМаркет" – 3,75 грн/штука (37,5 грн/десяток).

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине стремительно дешевеет популярный овощ.

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