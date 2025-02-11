В Україні різко зростуть ціни на популярні продукти: скільки доведеться платити

Вартість основних круп в Україні зросла на 5-7% у період з грудня 2024 по січень 2025 року. Зокрема, гречка подорожчала на 5,4%, а пшоно – на 0,2%. Очікується, що в лютому 2025 року ціни й надалі підвищуватимуться через складну економічну ситуацію в країні.

Таку інформацію повідомила науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна в коментарі для "24 Агро". Вона зазначила, що в лютому 2025 року вартість круп може зрости на 5-7%.

Основними чинниками цього є складнощі з енергопостачанням, зростання вартості пального та підвищення податкового навантаження. У грудні 2024 року та січні 2025 року ціни на крупи вже суттєво зросли, що може свідчити про ймовірне продовження цієї тенденції в лютому:

гречка подорожчала на 5,4%, досягнувши 35,19 грн за кілограм;

подорожчала на 5,4%, досягнувши 35,19 грн за кілограм; пшеничні крупи зросли в ціні на 5,0% і тепер коштують 20,18 грн за кілограм;

зросли в ціні на 5,0% і тепер коштують 20,18 грн за кілограм; ячні крупи подорожчали на 4,7% – з 19,01 до 19,90 грн за кілограм;

подорожчали на 4,7% – з 19,01 до 19,90 грн за кілограм; манна крупа подорожчала на 4,6% – з 25,15 до 26,31 грн за кілограм;

подорожчала на 4,6% – з 25,15 до 26,31 грн за кілограм; рис зріс у ціні на 0,8% і тепер коштує 56,11 грн за кілограм;

зріс у ціні на 0,8% і тепер коштує 56,11 грн за кілограм; пшоно подорожчало на 0,2%, досягнувши 25,41 грн за кілограм.

Читайте також: Нова хвиля подорожчання: у супермаркетах розповіли, які продукти різко зростуть у ціні

Зростання цін на крупи, як і на інші продукти, зумовлене низкою чинників. Насамперед, суттєве підвищення вартості енергоносіїв в Україні призводить до здорожчання виробництва. Процеси переробки та пакування круп потребують значних енергетичних ресурсів, що безпосередньо впливає на їхню кінцеву вартість.

По-друге, зростання цін на пальне та підвищення податкового навантаження безпосередньо впливають на вартість транспортування як сировини, так і готової продукції до торговельних точок. Сукупність цих факторів призводить до того, що споживачі все більше помічають подорожчання повсякденних продуктів.

Хоча вартість круп відіграє важливу роль у раціоні українців, не варто забувати й про інші продукти, зокрема хліб, овочі та картоплю. За прогнозами, ціни на хліб можуть зрости на 3-5%. Картопля також подорожчає в найближчі місяці. Водночас саме крупи, зокрема гречка, рис і пшоно, залишатимуться категорією продуктів, де зростання цін буде найбільш відчутним.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні суттєво подорожчає ключовий продукт.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!