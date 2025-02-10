В Україні суттєво подорожчає ключовий продукт: на які ціни очікувати

У лютому 2025 року прогнозується збільшення вартості хліба на 3-5%. Протягом року ціни можуть щомісяця зростати на 1,5-2%, що в підсумку може спричинити суттєве подорожчання більш ніж на 20% за рік.

Про це у коментарі для "24 Каналу" розповіла науковиця "Інституту аграрної економіки" Світлана Черемісіна. За останній рік ціни на хлібобулочні вироби зросли в середньому на 17,8–20,6%, залежно від конкретного виду продукції.

Подорожчання спричинене загальним рівнем інфляції, зростанням цін на зернові культури, підвищенням вартості енергоресурсів і транспортних послуг. На початок січня 2025 року середня вартість основних видів хліба в Україні становить:

пшеничний хліб із борошна вищого ґатунку – 51,91 грн/кг (+17,8% за рік);

– (+17,8% за рік); пшеничний хліб із борошна першого ґатунку – 42,52 грн/кг (+19,0%);

– (+19,0%); житній хліб – 45,12 грн/кг (+20,6%);

– (+20,6%); батон (500 г) – 27,78 грн (+20,6%).

Вартість хліба зростала поступово, щомісяця підвищуючись у межах 1,5-3%. За останній період, який охоплює грудень 2024 – січень 2025 року, ціни збільшилися ще на 1,8-3,1%, залежно від виду продукції.

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Експерти очікують, що зростання цін продовжиться й у лютому. За даними Інституту аграрної економіки, вартість хліба може збільшитися ще на 3-5%. Головними факторами, що спричиняють подальше подорожчання, є:

збільшення вартості борошна, яке є ключовою сировиною для випікання хліба. Його ціна піднялася ще на 3,7% і досягла 19,93 грн/кг;

подорожчання соняшникової олії, яка використовується в деяких видах хлібобулочних виробів. Її вартість зросла на 6%, до 72,73 грн/кг;

стабільно високі ціни на цукор, який наразі коштує 33,16 грн/кг, хоча його вартість майже не змінилася (збільшення лише на 0,1%);

зростання витрат на виробництво та логістику через подорожчання електроенергії, газу та транспортних послуг.

Крім того, на формування цін впливають сезонні чинники – у зимовий період споживання хлібопродуктів зростає, що може підвищувати попит і, відповідно, впливати на вартість.

Прогнозується, що протягом року ціни на хліб продовжать поступово зростати. Якщо щомісячне подорожчання складе 1,5-2%, то до кінця 2025 року вартість хліба може зрости ще на 15-20%.

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