Нова хвиля подорожчання: у супермаркетах розповіли, які продукти різко зростуть у ціні

У 2025 році найвідчутніше зростуть ціни на овочі, молочні продукти, алкогольні напої, каву, какао та соки. Вартість товарів, як і раніше, залежатиме від коливань валютного курсу, погодних умов, логістичних витрат та сезонних факторів.

Про це розповіли представники великих мереж супермаркетів у коментарі для "УНІАН". За їхніми словами, у 2025 році найбільше зросли в ціні овочі, зокрема картопля, морква та буряк. Також суттєво подорожчала молочна продукція, зокрема молоко, сметана та олія.

Які продукти здорожчають найбільше

Овочі : уже на початку 2025 року спостерігається підвищення цін на картоплю, моркву та буряк.

: уже на початку 2025 року спостерігається підвищення цін на картоплю, моркву та буряк. Молочна продукція: зростання вартості молока, сметани та масла зумовлене підвищенням собівартості виробництва.

Алкоголь : особливо дорожчає горілка, яка тривалий час зберігала стабільну ціну, але зараз зростає у вартості через подорожчання сировини та електроенергії. За останні місяці ціни на винно-коньячну продукцію підскочили на 50%.

: особливо дорожчає горілка, яка тривалий час зберігала стабільну ціну, але зараз зростає у вартості через подорожчання сировини та електроенергії. За останні місяці ціни на винно-коньячну продукцію підскочили на 50%. Кава, какао, соки: аналітики прогнозують найбільше зростання цін на соки з вишні, яблук та апельсинів.

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Причини зростання цін на продукти

Валютний курс – імпортна продукція, зокрема кава та какао, залежить від коливань гривні.

– імпортна продукція, зокрема кава та какао, залежить від коливань гривні. Погодні фактори – неврожай або несприятливі кліматичні умови можуть підвищити вартість овочів, фруктів і зернових.

– неврожай або несприятливі кліматичні умови можуть підвищити вартість овочів, фруктів і зернових. Логістика – зростання витрат на транспортування товарів через енергетичну ситуацію в країні.

– зростання витрат на транспортування товарів через енергетичну ситуацію в країні. Сезонний фактор – взимку традиційно дорожчають м’ясо, молочні продукти та овочі через підвищення витрат на їхнє виробництво.

Представники великих торгових мереж відзначають, що підвищення цін знижує купівельну спроможність населення, проте водночас сприяє зростанню попиту – споживачі прагнуть запастися товарами заздалегідь, остерігаючись майбутнього подорожчання.

"На більшість продуктів ціни залишатимуться на поточному рівні, однак підвищення вартості не виключене. Це залежатиме від погодних умов, витрат на логістику, загальної ситуації в країні та енергетичного стану", – пояснюють у торгових мережах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ціни на "борщовий набір" знову злетіли.

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