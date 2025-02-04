В Україні різко переписали ціни на яйця: яка зараз вартість за десяток

Протягом останнього місяця українські супермаркети суттєво знизили ціни на курячі яйця, які ще наприкінці 2024 року викликали обурення серед громадян. У деяких мережах зниження вартості досягло 10-16 грн за десяток.

Зараз нефасовані яйця продають в середньому по 40 грн за десяток, а брендовані коштують від 63 до 68 грн за десяток. Про це пише OBOZ.UA.

Експерти зазначають, що ціни на яйця та курятину в Україні вже стабілізувалися після різкого підвищення у 2024 році. Прогнози вказують на те, що найближчим часом значних змін вартості яєць не буде. На це впливають кілька факторів:

pниження обсягів експорту: зменшення попиту на українську продукцію за кордоном призвело до збільшення пропозиції на внутрішньому ринку;

зростання виробництва в листопаді-грудні: виробники збільшили обсяги виробництва, що призвело до надлишку товару на ринку;

посилення конкуренції серед виробників: багато птахофабрик, намагаючись зберегти свої позиції на ринку, змушені знижувати ціни та пропонувати акційні пропозиції.

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Антимонопольний комітет України також розпочав розслідування на ринку яєць, що, на думку експертів, додатково сприяло стримуванню цінових прагнень виробників.

За словами аналітиків, стабільність цін на яйця обумовлена не лише сезонними чинниками, а й загальним зниженням купівельної спроможності населення. Люди з середніми та низькими доходами стали рідше купувати дорогі продукти, що змушує виробників коригувати свої цінові стратегії та шукати способи для стимулювання попиту.

Прогнозується, що ситуація на ринку залишатиметься стабільною принаймні до кінця лютого. Після цього можливі коливання, залежно від змін у попиті та впливу зовнішніх факторів. Аналітики підкреслюють, що подальше зростання цін є малоймовірним, якщо не буде значного підвищення собівартості виробництва.

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Скільки коштує десяток яєць у супермаркетах України

Згідно з даними моніторингу OBOZ.UA, середня вартість небрендованих та нефасованих яєць становить 4 грн (40 грн за десяток). Це на 60 копійок (6 грн за десяток) менше, ніж на початку січня 2025 року. Зокрема, в деяких мережах такі яйця можна придбати за:

у мережі "Космос" середня вартість – 4,1 грн за одне яйце (41 грн за десяток);

у Novus ціна складає 3,82 грн за штуку (38,7 грн за десяток), що на 1,07 грн менше, ніж 2 січня (економія 10,7 грн на десятку);

у МегаМаркеті та Ultramarket яйця коштують 4 грн за штуку (40 грн за десяток), що на 1,2 грн дешевше, ніж на початку місяця (зниження на 12 грн за десяток);

в ЕкоМаркеті яйця продаються по 3,99 грн за штуку (39,9 грн за десяток), що на 1 грн більше, ніж 2 січня (подорожчання на 10 грн за десяток). Важливо враховувати, що раніше діяли великі святкові знижки;

у "Форі" ціна становить 3,82 грн за штуку (38,2 грн за десяток).

За даними "Мінфіну", ціни на фасовані яйця помітно знизилися. У великих супермаркетах десяток яєць С1 марки "Квочка" зараз коштує в середньому 62,3 грн, тоді як на початку січня їхня вартість становила 78,4 грн. Яйця бренду "Ясенсвіт" продаються за середньою ціною 68,43 грн за десяток, що нижче від попередніх 77,9 грн. Таким чином, за місяць зниження цін склало від 9,4 до 16,1 грн за десяток.

Нагадаємо, раніше в Україні подешевшав ряд важливих продуктів.

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