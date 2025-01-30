Неочікуване зниження цін: які важливі продукти подешевшали в Україні та чого чекати далі

Закупівельні ціни на молоко в Україні й далі падають. Станом на 20 січня 2025 року середня вартість молока екстра ґатунку знизилася до 18,40 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн менше порівняно з минулим місяцем. Головним чинником такого здешевлення стало зниження світових цін на вершкове масло. Прогнозується, що тенденція збережеться щонайменше до весни.

Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі. У 2024 році саме вершкове масло стало ключовим фактором, що сприяв підвищенню вартості молока-сировини.

Коли ж ціни на вершкове масло на світових ринках почали падати, експорт української молочної продукції, зокрема масла, сирів і згущеного молока, скоротився. Внаслідок цього на внутрішньому ринку утворилися надлишки молока-сировини, що посилило тиск на закупівельні ціни. Як результат, у другій половині січня 2025 року їхнє зниження продовжилося.

Станом на 20 січня 2025 року середня закупівельна вартість молока екстра ґатунку склала 18,40 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн нижче, ніж місяць тому. Молоко вищого ґатунку оцінювалося в 18,05 грн/кг без ПДВ, що на 60 копійок менше порівняно з груднем.

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Вартість молока першого ґатунку також знизилася, досягнувши 16,95 грн/кг без ПДВ, що на 65 копійок менше, ніж у другій половині грудня. В результаті середньозважена ціна трьох категорій молока впала на 82 копійки, встановившись на рівні 17,80 грн/кг без ПДВ.

Зниження цін спричинене не лише падінням світових котирувань на вершкове масло, а й скороченням попиту на молочну продукцію серед українців. Додатковим чинником стало зменшення споживання кисломолочних виробів. Зростання цін на молочну продукцію та подорожчання інших товарів першої необхідності змусило населення переглядати свої витрати.

Крім того, зростання імпорту сирів посилило конкуренцію на ринку, змушуючи українських виробників надавати знижки торговельним мережам. Це, у свою чергу, спричинило подальше зниження закупівельних цін на молоко.

За прогнозами експертів, тенденція до зниження вартості молока-сировини, ймовірно, збережеться до весни 2025 року. У період "великого молока" (травень-червень), коли виробництво традиційно зростає, ціна молока екстра ґатунку може знизитися до 17,50 грн/кг.

Втім, на ситуацію можуть вплинути глобальні чинники, зокрема можливе зростання світових цін на вершкове масло, а також підвищення виробничих витрат через подорожчання кормів і пального. На міжнародному ринку вже сформувався новий ціновий коридор для молока-сировини в межах 40–50 євро за 100 кг, що відповідає рівню цін у ЄС та США. Це свідчить про те, що суттєве й тривале здешевлення молока в Україні малоймовірне.

Нагадаємо, раніше аналітики спрогнозували, що буде з цінами на продукти в лютому-березні.

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