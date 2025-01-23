Що буде з цінами на продукти в лютому-березні: аналітики дали прогноз

У лютому та березні 2025 року в Україні прогнозується зростання цін на продукти харчування, зокрема на овочі. Ціни на хліб і молочні продукти також можуть поступово підвищуватися.

Про це повідомив Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Основні причини такого зростання:

інфляція;

сезонні зміни;

акцизи на пальне, які почали впливати на вартість продукції з початку 2025 року.

Через війну спостерігається зростання цін на продукти, що пов’язано з обмеженим доступом до робочої сили через мобілізацію. Виробники змушені інвестувати в техніку, що значно підвищує собівартість виробництва.

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"Ці фактори є ключовими у формуванні цін на найближчі місяці. Ситуація може змінитися лише з початком нового сезону, коли збільшаться обсяги свіжих овочів, фруктів та молочних продуктів завдяки так званому "сезону великого молока". Однак наразі говорити про зниження цін не доводиться, " – пояснив Марчук.

Він додав, що можливі короткочасні зниження цін на деякі овочі, такі як цибуля чи морква. Проте це явище буде тимчасовим, і вже через кілька тижнів знову може виникнути дефіцит, що спричинить подальше зростання цін.

За його прогнозом, ціни на продукти в Україні можуть зрости на 10–15%. Однак це відбуватиметься поступово — на 1,5–3% щомісяця.

Раніше ми розповідали, що в Україні суттєво здорожчає ключовий продукт харчування.

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