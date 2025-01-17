Ціни злетіли на понад 200%: який популярний овоч найбільше здорожчав в Україні

В Україні суттєво зросли ціни на продукти харчування – у 2024 році загальна вартість продовольчих товарів піднялася на 14,1%. Найвідчутніше подорожчала білокачанна капуста, вартість якої збільшилася на 204%, досягнувши в середньому 34,02 грн/кг (грудень 2024 року порівняно з груднем 2023 року).

Такі дані оприлюднив Держстат. Згідно з його звітом, значне зростання цін зафіксовано також на:

моркву – на 150,1% до середніх 28,59 грн/кг;

картоплю – на 96,6%, до середніх 29,74 грн/кг;

яблука – на 71,9%, до середніх 35,22 грн/кг;

буряк – на 73%, до середніх 19,65 грн/кг.

Суттєве подорожчання торкнулося й вершкового масла, ціна якого зросла на 38% і досягла в середньому 102,23 грн за упаковку вагою 200 грамів. Сметана з жирністю до 15% подорожчала на 25,5%, досягнувши середньої вартості 130,85 грн за кілограм.

Читайте також: В Україні суттєво переписали ціни на цигарки та алкоголь

Ціна на олію піднялася на 22,9%, склавши в середньому 72,73 грн за літр. Яйця також зросли в ціні на 14,3%, досягнувши середнього рівня 64,24 грн за десяток.

Проте деякі продукти дещо подешевшали. Зокрема:

свинина – на 4,6% до середніх 184,76 грн/кг;

пшоно – на 4,4%, до середніх 25,41 грн/кг;

сало – на 4,2%, до середніх 166,19 грн/кг;

цукор – на 0,4% до середніх 33,16 грн/кг.

Подорожчання продуктів харчування в Україні. Джерело: rbc.ua

За підсумками грудня 2024 року річна інфляція в Україні прискорилася до 12%, що стало новим річним максимумом. Цей показник перевищив прогнози НБУ, який очікував інфляцію на рівні до 10% за результатами року.

Основним фактором, що сприяв загальному зростанню цін, стало подорожчання продуктів харчування. Найбільше за рік зросли в ціні овочі, які через неврожай подорожчали на 48,3% у порівнянні з груднем минулого року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що один з найдоступніших фруктів в Україні стає дедалі дорожчим.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!