Цены взлетели более чем на 200%: какой популярный овощ больше всего подорожал в Украине

В Украине существенно выросли цены на продукты питания - в 2024 году общая стоимость продовольственных товаров поднялась на 14,1%. Ощутимо подорожала белокочанная капуста, стоимость которой увеличилась на 204%, достигнув в среднем 34,02 грн/кг (декабрь 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года).

Такие данные обнародовал Госстат. Согласно его отчету, значительный рост цен зафиксирован также на:

морковь – на 150,1% до средних 28,59 грн/кг;

картофель – на 96,6%, до средних 29,74 грн/кг;

яблоки – на 71,9%, до средних 35,22 грн/кг;

свекла – на 73%, до средних 19,65 грн/кг.

Существенное подорожание коснулось и сливочного масла, цена которого выросла на 38% и достигла в среднем 102,23 грн за упаковку весом 200 граммов. Сметана с жирностью до 15% подорожала на 25,5%, достигнув средней стоимости 130,85 грн за килограмм.

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Цена на масло поднялась на 22,9%, составив в среднем 72,73 грн за литр. Яйца также выросли в цене на 14,3%, достигнув среднего уровня 64,24 грн за десяток.

Однако некоторые продукты несколько подешевели. В частности:

свинина – на 4,6% к средним 184,76 грн/кг;

пшено – на 4,4%, до средних 25,41 грн/кг;

сало – на 4,2%, до средних 166,19 грн/кг;

сахар – на 0,4% до средних 33,16 грн/кг.

Удорожание продуктов питания в Украине. Источник: rbc.ua

По итогам декабря 2024 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 12%, что стало новым годовым максимумом. Этот показатель превысил прогнозы НБУ, который ожидал инфляцию на уровне до 10% по результатам года.

Основным фактором, способствовавшим общему росту цен, стало подорожание продуктов питания. Больше всего за год выросли в цене овощи, которые из-за неурожая подорожали на 48,3% по сравнению с декабрем прошлого года.

Напомним, ранее мы рассказывали, что один из самых доступных фруктов в Украине становится все дороже.

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