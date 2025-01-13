Один з найдоступніших фруктів в Україні стає дедалі дорожчим: яка зараз ціна за кілограм

Ціни на яблука в Україні демонструють стабільне зростання, що обумовлено підвищеним попитом та недостатньою кількістю якісної продукції. Станом на сьогодні вони перевищують минулорічний рівень на 61% і мають потенціал для подальшого зростання, особливо з наближенням весни.

Основним чинником різкого зростання цін фахівці вважають посилення торговельно-закупівельної активності. Про це зазначають аналітики EastFruit.

Ще тиждень тому попит на яблука залишався відносно низьким, проте ситуація різко змінилася – продукцію активно закуповують як великі ритейлери, так і оптовики. Додатковим фактором, що впливає на ринок, є обмежена кількість яблук високої якості. Багато плодів, які зберігалися, починають втрачати товарний вигляд, тому садівники здебільшого пропонують продукцію середньої якості. Водночас якісні яблука, що придатні для експорту, фермери зберігають на складах, розраховуючи реалізувати їх ближче до весни.

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Наразі ціни на яблука варіюються залежно від сорту, якості та обсягу партії. У середньому вартість коливається в межах 25-32 грн/кг, що на 13% більше, ніж було наприкінці попереднього тижня. Великі партії високоякісної продукції продаються за верхнім рівнем цінового діапазону. Таке зростання зробило яблука цього сезону в середньому на 61% дорожчими, ніж у цей же період торік.

Значна частина українських яблук високої якості спрямовується на експорт, що додатково знижує їхню доступність на внутрішньому ринку. Чимало виробників розраховують реалізувати свою продукцію за більш вигідними цінами навесні, коли попит зазвичай зростає, а кількість пропозицій суттєво скорочується.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на ринках України різко здорожчав популярний овоч.

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