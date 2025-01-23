Что будет с ценами на продукты в феврале-марте: аналитики дали прогноз

В феврале и марте 2025 г. в Украине прогнозируется рост цен на продукты питания, в частности на овощи. Цены на хлеб и молочные продукты могут постепенно повышаться.

Об этом сообщил Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета. Основные причины такого роста:

инфляция;

сезонные смены;

акцизы на горючее, которые начали оказывать влияние на стоимость продукции с начала 2025 года.

из-за войны наблюдается рост цен на продукты, что связано с ограниченным доступом к рабочей силе через мобилизацию. Производители обязаны инвестировать в технику, что существенно увеличивает себестоимость производства.

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"Эти факторы являются ключевыми в формировании цен на ближайшие месяцы. Ситуация может измениться только с началом нового сезона, когда увеличатся объемы свежих овощей, фруктов и молочных продуктов благодаря так называемому "сезону крупного молока". Однако пока говорить о снижении цен не приходится," – объяснил Марчук.

Он добавил, что возможны кратковременные снижения цен на некоторые овощи, такие как лук или морковь. Однако это явление будет временным, и уже через несколько недель снова может возникнуть дефицит, что повлечет за собой дальнейший рост цен.

По его прогнозу цены на продукты в Украине могут вырасти на 10–15%. Однако это происходит постепенно – на 1,5–3% ежемесячно.

Ранее мы рассказывали, что в Украине существенно удорожает ключевой продукт питания.

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