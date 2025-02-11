В Украине резко вырастут цены на популярные продукты: сколько придется платить

Стоимость основных круп в Украине выросла на 5-7% в период с декабря 2024 по январь 2025 года. В частности, гречка подорожала на 5,4%, а пшено – на 0,2%. Ожидается, что в феврале 2025 года цены и в дальнейшем будут повышаться из-за сложной экономической ситуации в стране.

Такую информацию сообщила ученая Института аграрной экономики Светлана Черемисина в комментарии для "24 Агро". Она отметила, что в феврале 2025 года стоимость круп может вырасти на 5-7%.

Основными факторами этого являются сложности с энергоснабжением, рост стоимости топлива и повышение налоговой нагрузки. В декабре 2024 года и январе 2025 года цены на крупы уже существенно выросли, что может свидетельствовать о вероятном продолжении этой тенденции в феврале:

гречиха подорожала на 5,4%, достигнув 35,19 грн за килограмм;

подорожала на 5,4%, достигнув 35,19 грн за килограмм; пшеничная крупа выросла в цене на 5,0% и теперь стоит 20,18 грн за килограмм;

выросла в цене на 5,0% и теперь стоит 20,18 грн за килограмм; ячные крупы подорожали на 4,7% – с 19,01 до 19,90 грн за килограмм;

подорожали на 4,7% – с 19,01 до 19,90 грн за килограмм; манная крупа подорожала на 4,6% – с 25,15 до 26,31 грн за килограмм;

подорожала на 4,6% – с 25,15 до 26,31 грн за килограмм; рис вырос в цене на 0,8% и теперь стоит 56,11 грн. за килограмм;

вырос в цене на 0,8% и теперь стоит 56,11 грн. за килограмм; пшено подорожало на 0,2%, достигнув 25,41 грн за килограмм.

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Рост цен на крупы, как и на другие продукты, обусловлен рядом факторов. Прежде всего, существенное повышение стоимости энергоносителей в Украине приводит к удорожанию производства. Процессы переработки и упаковки круп требуют значительных энергетических ресурсов, что непосредственно влияет на их конечную стоимость.

Во-вторых, рост цен на топливо и повышение налоговой нагрузки непосредственно влияют на стоимость транспортировки как сырья, так и готовой продукции до торговых точек. Совокупность этих факторов приводит к тому, что потребители все больше замечают подорожание повседневных продуктов.

Хотя стоимость круп играет важную роль в рационе украинцев, не стоит забывать и о других продуктах, в частности хлебе, овощах и картофеле. По прогнозам, цены на хлеб могут вырасти на 3-5%. Картофель также подорожает в ближайшие месяцы. В то же время именно крупы, в частности гречка, рис и пшено, будут оставаться категорией продуктов, где рост цен будет наиболее ощутимым.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине существенно подорожает ключевой продукт.

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